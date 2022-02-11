Киев перебросил в Донбасс дивизион С-300 для подготовки наступления

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили в Донбасс дивизион зенитных ракетных систем С-300 для подготовки наступления, заявил заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин. Он отметил, что обстановка на линии боевого соприкосновения остаётся напряжённой. Слова Басурина приводит Telegram-канал Народной милиции ДНР.

На аэродром Краматорск для прикрытия командного пункта штаба ООС «Сармат» из Одесской области переброшен и развернут зенитно-ракетный дивизион С-300, — сказал Басурин.

Разведка ДНР также подтвердила присутствие английских и польских наёмников в районах населённых пунктов Широкино и Попасная в Донбассе. Более того, отмечается активизация разведывательной деятельности украинских спецслужб с целью получения сведений о расположении штабов, пунктов управления и прочих важных объектов военно-гражданской инфраструктуры республики.

Народная милиция ДНР призвала представителей Совета ООН по правам человека, международных наблюдателей и правозащитные организации зафиксировать данные факты, потребовав от украинской стороны прекратить противоправные действия в отношении граждан самопровозглашённых республик.

Ранее в ДНР заявили, что в Донбасс с территории Украины прибывают добровольцы, желающие защитить самопровозглашённые республики от киевских властей. Отмечается, что мотивацией для украинских граждан стала усталость от «национализма» Киева.