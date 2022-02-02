Киев перебросил 120 тысяч силовиков к линии соприкосновения в Донбассе

Вооружённые силы Украины (ВСУ) перебросили 120 тысяч силовиков к линии соприкосновения в Донбассе, заявила полпред самопровозглашённой Донецкой луганской республики (ДНР), глава МИД ДНР Наталья Никонорова. По её словам, республика прилагает все усилия и использует все имеющиеся инструменты, чтобы не допустить возобновления боевых действий в регионе, сообщает РИА Новости.

По данным нашей разведки, это около 120 тысяч единиц личного состава, то есть военнослужащих, — сказала Никонорова.

Также глава МИД ДНР рассказала, что ВСУ стягивает к Донбассу полученное от Запада вооружение. Поставками оружия Украине занимается целый ряд стран: США Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония.

Более того, Киев начал применять полученное от Запада оружие при обстрелах востока Украины. По её словам, украинские войска обстреляли натовскими боеприпасами подстанцию в подконтрольной самопровозглашённой ДНР Еленовке.

Конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после переворота в Киеве, когда часть районов Донецкой и Луганской областей Украины отказались подчиняться новым властям страны и организовали так называемые самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики. Они отделены от остальной части страны линией разграничения.

Урегулирование ситуации в регионе обсуждается на уровне так называемой нормандской четвёрки, куда входят Украина, Россия, Франция и Германия, а противоборствующие стороны ведут переговоры в рамках Трёхсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины (ТКГ).