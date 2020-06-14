Киев ожидает получить от Тегерана самописцы сбитого лайнера

https://static.news.ru/photo/330574be-ae68-11ea-9aa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.сom/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что бортовые самописцы сбитого в Иране украинского Boeing 737-800 нужно доставить в Киев, а уже оттуда отправить французским специалистам.

Он отметил, что Украина не имеет оборудования для расшифровки бортовых самописцев, но договорённость об этом достигнута с Францией, где они и будут обследованы.

Представители Ирана действительно говорят о своей готовности передать чёрные ящики для расшифровки во Францию. Мы надеемся, что это не пустые слова, однако на пути во Францию мы должны увидеть их на Украине, — цитирует Кулебу ТАСС.

Как писал NEWS.ru, украинский Boeing 737-800 потерпел крушение 8 января вскоре после вылета из Тегерана. Позже Генеральный штаб ВС Ирана признал, что борт по ошибке сбил расчёт ПВО — иранцы ждали ответа США после обстрела американских баз в Ираке.

В авиакатастрофе погибли 176 человек, среди которых были граждане Швеции, Великобритании, Афганистана, Германии, Ирана и Украины.