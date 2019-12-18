https://static.news.ru/photo/cfbc6c84-21d9-11ea-be90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Представители Киева отказались обсуждать разведение сил вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Трёхсторонняя контактная группа в Минске подняла вопрос продолжения разведения сил и средств в том числе на трёх новых участках.

Но украинская сторона отказывается обсуждать этот вопрос, заявил полпред России в ТГК Борис Грызлов.

Киевская делегация по-прежнему отказывается обсуждать вопрос о разведении сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, хотя понятно, что три очередных участка должны рассматриваться только как очередной этап, как шаг к полному разведению сил и средств, — цитирует Грызлова «Интерфакс».

Несмотря на это, Киев и Донбасс подтвердили намерение к бессрочному прекращению огня. Стороны подтвердили своё стремление к выполнению всех необходимых мер для достижения вышеуказанной цели.

Грызлов добавил, что главной темой встречи стала реализация задач, указанных в парижском документе от 9 декабря, включая и вопрос о правовом статусе Донбасса.

Минские договорённости совершенно недвусмысленно говорят, что особый статус Донбасса должен быть зафиксирован в Конституции Украины, и что все вопросы законодательного и конституционного статуса должны быть согласованы с представителями Донецка и Луганска, — пояснил полпред РФ в ТГК.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские и украинские политики и эксперты продолжают обсуждать внесённый президентом Владимиром Зеленским в Раду закон «о децентрализации власти». Согласно документу, в стране вводится новое административное деление. Однако наибольшее внимание привлёк тот факт, что в проекте отсутствует упоминание Донбасса и особого статуса Севастополя.