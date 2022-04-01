Киев отказался подтверждать причастность ВСУ к удару по Белгороду

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не может подтвердить или опровергнуть предполагаемую причастность ВСУ к удару по складу горючего в российском Белгороде, поскольку он не владеет всей военной информацией. Об этом он заявил на брифинге в Польше, сообщает Reuters.

Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть утверждение о причастности к этому Украины просто потому, что не владею всей военной информацией, — сообщил Кулеба.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладко заявил, что утром 1 апреля украинские военные нанесли удар по нефтебазе в Белгороде с вертолётов ВСУ, которые сумели зайти на территорию России. Первоначально сообщалось, что огнём охвачены восемь резервуаров с топливом и существует угроза возгорания ещё такого же количества ёмкостей. Погибших в результате происшествия нет, по имеющимся данным, пострадали два человека, им оказана медицинская помощь. Жители улиц, расположенных поблизости от нефтебазы, эвакуированы.

Президенту России Владимиру Путину доложили об атаке вертолётов ВСУ на нефтебазу в пригороде Белгорода, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что в администрации главы государства не будут давать оценки инциденту, этим должны заняться соответствующие ведомства.