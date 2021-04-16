Киев отказался от сценария, при котором не получит деньги от МВФ

https://static.news.ru/photo/e475801c-9f9a-11eb-9ac6-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Украина даже не рассматривает сценарий, при котором страна не получит финансирование от Международного валютного фонда (МВФ), заявил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

Мы даже не рассматриваем сценарий, при котором мы не получим средства, — сообщил в интервью порталу Global Capital Шевченко.

Он отметил, что сотрудничество с МВФ и международными партнёрами играет важную роль для финансирования бюджета и роста экономики Украины, а также для сохранения международных резервов на уровне $30 млрд. А откладывание или прекращение программы МВФ значительно замедлит экономическое восстановление страны. По его словам, недостающие средства придётся искать на внутреннем рынке, а возможности для этого «довольно ограничены».

Совет управляющих МВФ в июне 2020 года одобрил новую программу поддержки Украины на 1,5 года общим объемом в $5 млрд. Первый транш в $2,1 млрд страна уже получила.

Как писал NEWS.ru, Украина испытывает финансовый дискомфорт, не получив очередного транша от Международного валютного фонда (МВФ), об этом рассказал глава Минфина Украины Сергей Марченко. Уже в конце прошлого года в стране ощутили дефицит средств без помощи МВФ. Он отметил, что киевским властям пришлось две недели вести переговоры с партнёрами из МВФ. Министр признался, что кроме МВФ больше никто Украине кредитов не даст: это «базовый сценарий» для развития экономики страны.

При этом новый бюджетный период 2022–2023 годов пока свести по требованиям Фонда не получается. МВФ хочет снизить дефицит до 3,5% ВВП (внутренний валовый продукт), а Украине едва хватает возможностей довести показатель до 5,5%.