Четыре города остались без водоснабжения из-за прекращения подачи Киевом воды на территорию самопровозглашённой Луганской народной республики с Западной фильтровальной станции.
21 декабря «Попаснянский районный водоканал» полностью прекратил поставлять воду с насосной станции ЗФС-3, расположенной на территории Украины,
Без водоснабжения остались города Первомайск, Стаханов, Кировск, частично — Брянка и прилегающие населённые пункты.
Ранее NEWS.ru писал, что украинские силовики за сутки восемь раз нарушили перемирие, обстреляв территорию Донецкой народной республики. В зоне обстрела оказались районы четырёх населённых пунктов.
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