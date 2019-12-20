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В Нью-Йорке прошёл сеанс фильма «Звёздные войны» для самых преданных поклонников. Среди пришедших на сеанс зрителей были люди преклонного возраста и ровесники самой киносаги.

Показ фильма прошёл в кинотеатре недалеко от Таймс-сквер без пафоса и помпы, не было никаких рекламных стендов и световых мечей, пишет РИА Новости. По мнению многих зрителей, все серии фильма...