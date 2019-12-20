Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Четыре города остались без водоснабжения из-за прекращения подачи Киевом воды на территорию самопровозглашённой Луганской народной республики с Западной фильтровальной станции.

21 декабря «Попаснянский районный водоканал» полностью прекратил поставлять воду с насосной станции ЗФС-3, расположенной на территории Украины, сообщили агентству «Интерфакс» в пресс-службе предприятия «Лугансквода».

Без водоснабжения остались города Первомайск, Стаханов, Кировск, частично — Брянка и прилегающие населённые пункты.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские силовики за сутки восемь раз нарушили перемирие, обстреляв территорию Донецкой народной республики. В зоне обстрела оказались районы четырёх населённых пунктов.

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