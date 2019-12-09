https://static.news.ru/photo/1619bf18-1a7a-11ea-b131-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов рассказал о потерях экономики страны «из-за России». Согласно приведённым им подсчётам, общие потери составляют от $50 млрд до $150 млрд.

По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях, добавил министр.

Ранее NEWS.ru писал, что в Киеве продолжается акция перед офисом президента Украины. Люди требуют, чтобы Владимир Зеленский не допустил сдачи национальных интересов государства на переговорах лидеров стран «нормандского формата» в Париже. После их окончания планируется проведение отдельной встречи в Елисейском дворце президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.