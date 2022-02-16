Киев объявил о выходе из Антитеррористического центра СНГ

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В Кремле стартовала встреча президента РФ Владимира Путина и бразильского лидера Жаира Болсонару. Переговоры начались с рукопожатий. Перед диалогом с Путиным Болсонару сделал российский тест на коронавирус. Президент РФ заявил, что отношения двух стран восстанавливаются, государства активно взаимодействуют на международных площадках.

У нас восстанавливаются отношения, при этом они так или иначе не связаны с пандемией коронавируса, — отметил Путин. Он обратил внимание на рост товарооборота между странами, несмотря на пандемию коронавируса,...