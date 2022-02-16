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Киев объявил о выходе из Антитеррористического центра СНГ

14:47, 16 февраля 2022
Киев объявил о выходе из Антитеррористического центра СНГ Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Украина отказалась от сотрудничества в рамках Антитеррористического центра государств — участников СНГ. Соответствующее решение было принято на пленарном заседании Верховной рады. Отмечается, что закон вступает в силу со дня, следующего за днём его публикования.

Выйти из решения о создании Антитеррористического центра государств — участников Содружества Независимых Государств, подписанного 21 июня 2000 года в г. Москве, и решения об Антитеррористическом центре государств — участников Содружества Независимых Государств, подписанного 1 декабря 2000 года в г. Минске, ратифицированных Верховной Радой Украины 4 октября 2001 года, — говорится в сообщении.

Ранее глава российской делегации по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности заявил, что Россия будет настаивать на том, чтобы НАТО публично объявило об отказе принимать Украину в свои ряды. По его словам, после этого Украина должна заявить о своём нейтральном статусе.

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