https://static.news.ru/photo/7e00dfe2-a051-11e9-ae67-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/defenceu

Киев готовится к активизации боевых действий в Донбассе. Об этом, по словам представителя Народной милиции ДНР, свидетельствует приведение в высшую степень боеготовности подразделений украинских силовиков на мариупольском направлении.

Он подчеркнул, что на огневые позиции выведены 152-х и 122-миллиметровые артиллерийские установки в районе подконтрольных Киеву населённых пунктов Терновое, Кирово и Андреевка.

Мы не исключаем, что с целью создания повода для начала наступления в ближайшее время украинские оккупанты произведут террористические акты вблизи переднего края, — приводит РИА Новости слова представителя ДНР.

Ранее News.ru писал о том, что украинские военнослужащие из миномётов обстреляли окраины Горловки в ДНР. Бойцы ВСУ выпустили четыре мины, после чего 20 минут вели огонь.