https://static.news.ru/photo/b40ce670-d955-11e9-aae2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Украинская разведка заметила, что Россия ускорилась с выдачей российских паспортов жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. По версии Киева, Москва это делает намеренно, чтобы не потерять своего влияния в регионе.

Такие данные приводит Минобороны Украины со ссылкой на информацию от управления разведки. В сообщении указано, что командование Вооружённых сил России «принимает меры для ускорения паспортизации населения». По данным ведомства, это связано с тем, что с 1 октября в подразделениях войск в Донбассе «будут служить только военнослужащие с российскими паспортами и лица, которые начали оформлять российское гражданство».



Оборонное ведомство Украины полагает, что таким образом Россия «планирует не допустить потери своего влияния в регионе в случае принуждения её согласиться на отдельные уступки по реализации Минских соглашений», а также «сохраняет потенциал для дальнейшей агрессии против Украины».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит выдавать паспорта жителям Донбасса несмотря на то, что Украина может признать их незаконными. Указ об упрощённом режиме получения паспортов российский лидер Владимир Путин подписал 24 апреля. Согласно документу, срок рассмотрения запроса российскими органами не должен превышать три месяца. В самопровозглашённых республиках в первые же дни выстроились очереди из желающих стать гражданами РФ.