Киев обвинил ФСБ в попытке убить украинского военного специалиста

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании «агента ФСБ», пытавшегося взорвать в автомобиле специалиста ВСУ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Украинской разведке якобы удалось обезвредить «российского агента», который по заданию ФСБ должен был убить эксперта, работавшего с перспективными образцами техники для ВСУ. При этом имя специалиста не разглашается.

Ликвидация гражданина Украины должна была быть местью российских спецслужб за его показания в одном из дел СБУ, — сообщили в ведомстве.

Теперь против «киллера» возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за терроризм и незаконный оборот взрывчатки.

ФСБ и МИД России не комментируют эту информацию.

Ранее контрразведчики СБУ сообщили, что обнаружили и задержали агента российской военной разведки, временно проживающего на территории Украины. По заявлению украинской стороны, агент периодически выезжал по специальному заданию в зону проведения операции Объединённых сил в целях получения разведывательной информации. За это он получал деньги.