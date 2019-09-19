https://static.news.ru/photo/79191f5c-daf4-11e9-8a34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что Киев не допускает неподписания транзитного контракта с «Газпромом» и рассматривает возможность привлечения иностранных партнёров к управлению газотранспортной системой.

Украина позитивно оценивает консультации по газу, но риск неподписания контракта о транзите, тем не менее, остаётся, — цитирует ТАСС Оржеля.

По его словам, объёмы транзита газа будут обсуждаться на следующих трёхсторонних консультациях.

Как писал News.ru, Киев как член Европейского энергетического сообщества принял на себя обязательства реализовать в своём законодательстве европейские энергетические нормы. Это значит, что с начала 2020 года России не нужен новый контракт для осуществления транзита газа в ЕС через Украину. Оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион транзитные мощности. Их сможет выкупать «Газпром» для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок.