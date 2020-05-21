Киев назвал вмешательством оценку МИД России года президентства Зеленского

https://static.news.ru/photo/c3bbae96-9a3c-11ea-a4c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hennadii Minchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

МИД Украины обвинил российских дипломатов в попытке «расколоть украинское общество» и «вмешаться во внутренние дела» страны. Так в Киеве отреагировали на комментарий МИД России по поводу годовщины работы Владимира Зеленского на посту президента Украины.

Заявление российских коллег о русофобской политике в соседней стране дипломаты в Киеве назвали «дезинформацией». Внешнеполитическое ведомство Украины призвало перейти к «конструктивному взаимодействию». Применить его предлагается в вопросе о Крыме и Донбассе. Об этом сообщается на сайте украинского министерства.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Украине подводят итоги первого года правления Владимира Зеленского как президента. Этой теме он посвятил своё очередное общение с журналистами. На вопросы представителей СМИ глава государства отвечал почти три часа. Но оценки действиям Зеленского дали также российские и украинские эксперты.