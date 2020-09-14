Киев назвал условие восстановления подачи воды в Крым

https://static.news.ru/photo/be42d676-f74b-11ea-b417-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина возобновит поставку воды в Крым, если он будет «деоккупирован» и возвращён Киеву. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны.

Водоснабжение в Крым из континентальной Украины будет полностью восстановлено только после полной деоккупации полуострова, — цитирует сообщение ведомства телеканал «360».

Также в МИД Украины сообщили, что данная позиция основывается на нормах международного права. Более того, Киев отрицает, что сам нарушает эти нормы.

Также украинский МИД высказал предположение о том, что страну хотят «назначить виновной» за расходы, которые несёт Россия уже седьмой год «в результате незаконной оккупации Крыма».

Ранее украинская сторона обеспечивала до 85% потребностей полуострова в воде через Северо-Крымский канал. Однако после вхождения Крыма в состав РФ прекратила подачу. Водоснабжение осуществлялось за счёт водохранилищ и из скважин, но за последний год запасы воды значительно сократились. С 24 августа в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма ввели график подачи воды из-за обмеления этих источников.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что введение Киевом водной блокады Крыма можно расценивать как нарушение руководством Украины своих обязательств по защите прав человека, закреплённых в международных актах. По её мнению, киевская власть вредит национальным интересам Украины в своём «русофобском рвении» и готова на разные авантюры.