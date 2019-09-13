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В борьбе с Вашингтоном на ключевых азиатских и европейских направлениях Москва и Пекин в ближайшие месяцы увеличат размер и масштаб своих совместных военных учений. Россия и Китай также будут расширять консультации друг с другом по вопросам внутренней безопасности — это касается и стремления обоих государств создать суверенный Интернет.

Сотрудничество будет ограничено собственной стратегической конкуренцией между Москвой и Пекином, особенно в таких областях влияния, как Центральная Азия и Дальний Восток. В более долгосрочной перспективе российско-китайские отношения в сфере безопасности...