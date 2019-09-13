Встреча в «нормандском формате» должна состояться в сентябре. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киев заинтересован в том, чтобы переговоры прошли как можно скорее.
Скажу честно, даты нет. Мы настаиваем сейчас, чтобы эта встреча состоялась именно в сентябре. Для меня окончание войны и возврат всех наших пленных — это приоритетные задачи, — цитирует его РИА Новости.
Глава страны добавил, что на встрече с лидерами четвёрки планируется обсудить Минские договорённости и «формулу Штайнмайера».
Ранее News.ru писал, что Париж желает провести встречу в «нормандском формате» в ближайшее время. Об этом рассказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам переговоров руководителей МИДа и Минобороны РФ и Пятой республики. В международном процессе участвуют Россия, Украина, Франция и Германия.