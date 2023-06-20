Киев нашел неожиданный способ пополнить ряды ВСУ РИА Новости: Киев поделил пленных на категории, чтобы вернуть солдат и офицеров «Азова»

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Global Look Press

Власти Киева разделили своих военнопленных, которые находятся в плену у ВС РФ, на категории, чтобы в первую очередь возвращать боеспособных солдат, передает РИА Новости со ссылкой на письмо руководителя украинского центра по восстановлению мира Министерства реинтеграции Украины Александра Смирнова. Отмечается, что предпочтение отдается солдатам и офицерам «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

В первую очередь предписано вернуть боеспособных солдат и офицеров «Азова», затем пленных офицеров и солдат с дефицитными для Вооруженных сил Украины специальностями, — сказано в публикации.

По информации агентства, последними в списке числятся простые раненые украинские военнослужащие, которые не смогут продолжать службу по состоянию здоровья.

Ранее британский обозреватель Миша Гленни в статье для The Times отметил, что Запад обеспокоен отсутствием успехов контрнаступления ВСУ, так как международные партнеры хотят доказательств, что их помощь не потрачена зря. Журналист полагает, что российская победа в конфликте станет катастрофой для Запада, но в этом случае президент США Джо Байден испытает облегчение.