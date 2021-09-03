Киев направил Варшаве ноту из-за смерти украинца во Вроцлаве

Посол Украины в Польше Андрей Дешица сообщил, что направил польским властям ноту из-за смерти украинца после задержания полицейскими. ЧП произошло во Вроцлаве.

Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве, — написал дипломат в Twitter.

Украина будет просить о беспристрастном следствии. Власти хотят, чтобы причастные лица были привлечены к ответственности.

30 июля во Вроцлаве сотрудники правоохранительных органов задержали 25-летнего Дмитрия Никифоренко. Уроженца Винницкой области доставили в вытрезвитель, где он позже скончался. По данным СМИ, смерть наступила в результате применения неадекватной физической силы. После этого случая комендант местной полиции принял решение об отстранении от исполнения обязанностей четырёх правоохранителей, которые задержали украинца. Двоих уже уволили со службы.

Ранее стало известно, что человек погиб при полицейском задержании в Вашингтоне, по предварительной информации, он был афроамериканцем. Полицейские получили сигнал о том, что в машине, припаркованной на улице Оранж, сидят вооружённые люди. Когда стражи правопорядка прибыли на вызов, находившиеся в машине люди бросились бежать, сообщил глава полиции Вашингтона Питер Ньюсэм. Один из офицеров открыл огонь по одному из убегавших, от полученных ранений он позже скончался в больнице.