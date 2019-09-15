https://static.news.ru/photo/7d2809bc-d77c-11e9-85f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serg Glovny/Global Look Press

Украинское правительство заявило о подготовке пакета предложений, который позволит облегчить участь жителей Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Так украинский лидер Владимир Зеленский намерен окончательно разобраться с войной в восточной части Украины. Новые предложения позволят упростить жизнь людям, передаёт слова министра издание Hromadske.

Для этого надо возможности, чтобы люди видели радио и телевидение, это тот пакет, который мы готовим, — пояснил Пристайко.

Ранее News.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинского МИДа Вадима Пристайко о невозможности полной амнистии участников конфликта в Донбассе. По мнению сенатора, озвученная позиция проигрышна для президента Украины Владимира Зеленского, так как противоречит двум пунктам Минских соглашений.