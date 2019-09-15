Украинское правительство заявило о подготовке пакета предложений, который позволит облегчить участь жителей Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
Так украинский лидер Владимир Зеленский намерен окончательно разобраться с войной в восточной части Украины. Новые предложения позволят упростить жизнь людям,
Для этого надо возможности, чтобы люди видели радио и телевидение, это тот пакет, который мы готовим, — пояснил Пристайко.
Ранее News.ru сообщал, что сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление главы украинского МИДа Вадима Пристайко о невозможности полной амнистии участников конфликта в Донбассе. По мнению сенатора, озвученная позиция проигрышна для президента Украины Владимира Зеленского, так как противоречит двум пунктам Минских соглашений.