Киев наказал командира ВСУ за правду Командира ВСУ понизили в должности после разговора с журналистами из США о состоянии армии

Фото: Ximena Borrazas / Keystone Press Agency / Global Look Press

Украинского командира батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) понизили в должности после разговора с журналистами американской газеты The Washington Post о реальном состоянии армии, пишут «Известия» со ссылкой на украинские СМИ. Украинский военный сообщил журналистам из США, что поступающие на фронт солдаты не подготовлены и бросают свои позиции после первого боя. Он также раскрыл информацию о том, что ВСУ несут большие потери.

Командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады с позывным «Купол» переводят с должности командира боевого батальона на должность заместителя командира батальона учебного центра после критического интервью американской газете The Washington Post, — сказано в публикации.

По информации украинских журналистов, «Купол» подал рапорт на увольнение, так как, по его мнению, украинское военное руководство «не умеет решать системные проблемы и не любит правду».

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что ВСУ несут большие потери в Артемовске из-за отсутствия возможности эвакуировать раненых. Мощеные дороги находятся под обстрелом российских войск, а из-за распутицы украинские войска не могут воспользоваться грунтовыми.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение властей страны продолжать оборону Артемовска тем, что в случае его взятия российскими войсками им откроется путь наступления на другие крупные города Донбасса. Город расположен на подконтрольной Киеву территории ДНР и является важным транспортным узлом для снабжения украинской армии.