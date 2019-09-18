https://static.news.ru/photo/d559616e-d9f0-11e9-a4ad-fa163e074e61_660.jpg Фото: JMTGUkraine/Facebook

Украинская сторона начала подготовительные мероприятия по отводу войск вдоль всей линии соприкосновения на востоке страны. Об этом на встрече с постоянным представителем Программы развития ООН в Киеве заявил командующий операцией Объёдиненных сил (ООС) в Донбассе Владимир Кравченко.

Такая задача определена начальником Генштаба Вооруженных сил Украины, министром обороны Украины и главой государства. Мы к этому готовы, и всё будет зависеть от зеркальных действий с противоположной стороны, — приводит штаб ООС его слова.

15 сентября представители самопровозглашённой Луганской народной республики заявили об обстреле своей территории киевскими силовиками. По данным Луганского информационного центра, огонь вёлся по населённому пункту Калиново из противотанкового гранатомёта СПГ-9, автоматического гранатомёта АГС-17 и крупнокалиберного пулемёта.

Как писал News.ru, ранее министр иностранных дел Украины Сергей Пристайко заявил, что президент страны Владимир Зеленский в настоящий момент старается добиться развода войск по всей линии разграничения в Донбассе.