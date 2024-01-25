Киев мечтает о ядерной бомбе: зачем Украина покупает уран в Нигере?

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Австралийское издание The Islander сообщило, что еще в ноябре 2023 года украинская делегация во главе с новым министром обороны Рустемом Умеровым посетила Нигер. Страну с крупными залежами урана. Целью визита, как считали местные наблюдатели, было желание заключить соглашение о поставках урана на Украину. И возникло предположение, что сырье украинцам нужно не только для АЭС, но и для создания собственной ядерной бомбы.

Украинцы активны в Африке

Не думаю, что поездку Умерова окружала какая-та непроницаемая тайна. Скорее всего, внутренние события в Нигере (переворот, осложнение отношений с Францией, которой, кстати, сразу повысили цену урана) затмили этот визит, который тогда не стал достоянием широкой гласности. Но тот факт, что и запоздалая информация о нем вызвала немалый резонанс, свидетельствует: тяга украинского режима к оружию массового поражения тревожит мировое сообщество.

А ведь украинцы пытаются проникнуть и закрепиться в Африке опять-таки назло «клятым москалям». Тут и желание «толкнуть» оружие, включая и поставляемое сейчас Западом. И намерение разместить на континенте свои ЧВК, в которые после окончания конфликта от греха подальше можно будет сбагрить ветеранов нынешних боев.

Ну и конечно, особняком стоит вопрос о ядерных замыслах Киева. Ведь уже не раз говорилось о том, что в Киеве хотят создать «грязную бомбу», состряпанную из отходов АЭС и способную причинить немалый ущерб природной среде. Но теперь на Украине добыча урановой руды упала почти в три раза. И понадобилось припасть к внешним источникам радиоактивного сырья.

Опять двойные стандарты

Как известно, одно из американских обвинений в адрес Саддама Хусейна базировалось на утверждении, что он намерен купить для создания своей Н-бомбы уран как раз в Нигере. Не надо быть пророком, чтобы предсказать: никаких расследований в отношении урановых сделок Украины проведено не будет.

Более того, бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявляет, что он не исключает наличия ядерного оружия у Украины, поскольку, мол, у этой страны есть АЭС, специалисты, лаборатории, специальное ноу-хау. Иными словами, все предпосылки для ядерного прорыва на месте.

Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости Ровенская атомная электростанция

Поляк, конечно, выдавал желаемое за действительное. На Украине и в советские времена никогда не производилось ядерное оружие и не было специального оборудования (так называемых центрифуг) для обогащения урана до состояния оружейного. Ядерное оружие размещалось на территории УССР под контролем центральных властей. И местные не имели к нему никакого доступа. И выведено оно было, поскольку его расползания боялись на том же Западе, а Россия, будучи преемницей Советского Союза, действовала в рамках заключенных с США договоров об ограничении ядерных вооружений.

Ядерный вызов

Нет, на нынешней Украине есть функционирующие АЭС, а в Харькове, видимо, еще работает известный физический научно-исследовательский институт с квалифицированным персоналом. Но никакого опыта производства даже просто обогащенного урана в республике не было и нет. А потому сами центрифуги для обогащения урана и прочие технические ноу-хау могут быть привнесены в страну только извне.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости Газовые центрифуги для разделения изотопов урана в цехе разделительного производства

Притом что Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия. На Иран, который только заподозрили в желании создать ядерное оружие, давно наложили серьезные санкции. В Ирак под надуманным предлогом поиска спрятанных где-то во дворцах Саддама атомных лабораторий вторглись натовские силы. Но вот к Израилю, который подозревают в наличии нескольких ядерных боеголовок, никаких санкций применено не было. Просто по старой заповеди: что позволено Юпитеру, не позволено быку.

Вот только вряд ли украинские ядерные планы не вызовут жесткой реакции России.

К слову, буквально только что министр энергетики Украины Герман Галущенко объявил о наполеоновских планах построения в стране еще четырех атомных реакторов. Над такими планами в реальности даже смеяться грех. Но, может, речь идет об операции прикрытия, связанной с чисто военными рискованными приготовлениями?

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