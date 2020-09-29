Киев не будет указывать должность Лукашенко в официальных обращениях

https://static.news.ru/photo/87e5b346-02fe-11eb-93c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Власти Украины решили обращаться к Александру Лукашенко лишь по имени, без указания должности. Ранее в Киеве заявили о непризнании итогов президентских выборов в Белоруссии.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, отвечая на брифинге на вопрос о том, как он будет обращаться к Лукашенко, заявил следующее:

Официальная позиция — Александр Лукашенко.

Кулеба добавил, что в официальном общении Киев не будет применять формулировки, которые могли бы указывать на то, что Лукашенко якобы «незаконно избранный, нелегитимный президент».

Это прекрасные формулировки для медиа, для заголовков, для постов в Facebook, — считает министр.

В середине сентября Верховная рада большинством голосов приняла постановление, в котором признала прошедшие 9 августа в Белоруссии выборы недемократическими, а их итоги — нелегитимными. На прошлой неделе глава МИД Украины заявлял, что инаугурация Лукашенко позицию Киева на этот счёт не изменит.

Легитимным президентом Александра Лукашенко также отказались признавать США, Канада, Великобритания, Германия, Италия, Литва, Латвия, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Польша, Чехия, Словакия. Они сошлись во мнении, что президентский срок Лукашенко истекает 5 ноября. Точкой отсчёта этого срока является его инаугурация 6 ноября 2015 года.

После президентских выборов в Белоруссии начались масштабные акции протеста, которые, несмотря на разгоны и задержания, не стихают до сих пор. Их участники считают, что победа Лукашенко досталась только благодаря грубейшим фальсификациям и на самом деле президентскую кампанию выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

В середине августа она была вынуждена покинуть Белоруссию и теперь живёт в Вильнюсе. Здесь она ведёт активную политическую жизнь: выступает на высшем уровне, в частности в Европарламенте и Совбезе ООН, и проводит встречи с лидерами европейских стран, писал NEWS.ru.