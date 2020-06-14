Киев использует «наступательную дипломатию» для урегулирования в Донбассе

https://static.news.ru/photo/83638e76-ae60-11ea-8c6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Киев активно использует «наступательную дипломатию».

Он напомнил, что украинская делегация на переговорах в Берлине 2 июня и 12 июня в Париже пыталась продемонстрировать коллегам заинтересованность в желании активизировать процесс урегулирования в Донбассе.

Все наши партнеры это видят и признают, что мы реально инициативные, конструктивные, хотим искать решение, и этим у России выбивается из рук аргумент об, условно говоря, плохой Украине, — цитирует Кулебу ТАСС.

По его мнению, это единственный способ создать такую ситуацию, когда Россия, в конце концов, будет вынуждена идти на конструктив. Кулеба добавил, что политика Украины выбивает почву под утверждением, что Украина нарушает Минские соглашения.

В 2015 году в результате переговоров Владимира Путина с президентом Франции Франсуа Олландом, канцлером Германии Ангелой Меркель и Петром Порошенко были разработаны так называемые Минские соглашения. Среди прочего документ предусматривает прекращение огня, вывод иностранной силы, обмен пленными, восстановление полного контроля над госграницей со стороны Украины. Официальный Киев и сепаратисты постоянно обвиняют друг друга в нарушении этих пунктов.

Как писал NEWS.ru, Киев заявил, что обладает полным правом выйти из направленных на прекращение гражданской войны в Донбассе Минских договорённостей. Такое мнение высказал депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Александр Мережко.