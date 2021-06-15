Киев исключил признание договоренностей США и России, принятых без Украины

https://static.news.ru/photo/07e2f040-cded-11eb-9628-96000091f725_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: dmytro.kuleba/facebook.com

Киев не намерен признавать какие-либо договоренности по Украине, которые могут быть достигнуты президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом без его участия. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его слова приводит агентство «Украинские новости».

Никакие договоренности касательно Украины, достигнутые без Украины, нами признаваться не будут, — подчеркнул Кулеба.

По его мнению, подобные соглашения между Россией и США вряд ли будут достигнуты.

Владимир Путин и Джо Байден встретятся в среду, 16 июня. Переговоры пройдут в Женеве. Предполагается, что главы государств обсудят российско-американские отношения, стратегическую стабильность, борьбу с COVID-19 и урегулирование региональных конфликтов.

Ранее Кулеба обвинил Россию в том, что Киеву так и не предоставили План действий по членству в НАТО. а Украины. Он добавил, что в альянсе имеется немало скептиков относительно членства Украины. Киеву предстоит работать с этими странами.