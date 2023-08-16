Киев ищет обход Черного моря: какие есть зерновые маршруты, спасет ли Минск Какие выгодные варианты Запад предлагает Украине для экспорта сельхозпродукции

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Вашингтон предлагает перевозить украинскую сельхозпродукцию через порты Румынии

Власти Украины не оставляют попыток выйти из морской блокады, в которую попали после прекращения Россией зерновой сделки. Киев беспокоит, что в ночь на среду прогремели взрывы в портах Измаил и Рени, которые важны для перевалки сельхозпродукции. Запад предлагает украинским властям альтернативу черноморскому пути через Румынию и Латвию. Насколько возможны такие маршруты и при чем тут Белоруссия — в материале NEWS.ru.

Какие есть альтернативные маршруты

Как написал в среду The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванного американского чиновника, посол США на Украине Бриджит Бринк заявила, что Вашингтон передал Киеву 50 вагонов для экспорта зерна по альтернативным маршрутам. Белый дом ведет переговоры с Турцией, Украиной и соседними с ней странами о поисках альтернативных маршрутов для экспорта зерна.

Вашингтон предлагает перевозить украинскую сельхозпродукцию через порты Румынии. Соответственно, контролировать этот маршрут будет НАТО. Хотя предлагаемый вариант дольше и дороже черноморского пути, после отказа России от зерновой сделки он может стать достойной альтернативой, отмечает WSJ. Сообщается, что Белый дом параллельно изучает, как обезопасить суда, в том числе и военные, и рассчитывает нарастить экспорт украинского зерна в четыре раза.

Еще один маршрут проходит через Польшу и Литву в порты Латвии. Представители железных дорог прибалтийских стран уже одобрили такой вариант перевозки украинского зерна, теперь они ждут согласия Варшавы.

Фото: shutterstock.com Эксперты считают, что необходимо сократить зерновые на Украине и переключаться на другие культуры

Сообщается, что инициаторы зерновой сделки — Турция и Организация Объединенных Наций (ООН) — не оставляют надежды на возвращение Москвы к соглашению и работают именно в этом направлении. Об этом свидетельствует незамедлительная реакция Анкары на материал WSJ. Источник РИА Новости в турецкой республике сообщил, что переговоры США с Турцией по альтернативе зерновой сделки были лишь на уровне предложений и обсуждений, никакой конкретики пока нет.

Пока обсуждаются альтернативные маршруты вывоза зерна, Украина рассчитывает использовать временный коридор в Черном море, о запуске которого объявили на прошлой неделе. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков в среду сообщил, что контейнеровоз JOSEPH SCHULTE под флагом Гонконга впервые вышел из порта Одесса и движется в сторону Босфора с более чем 30 тыс. тонн груза (2114 контейнеров), в том числе с продовольствием. По словам чиновника, это первое судно, вышедшее из данного пункта с момента окончания зерновой сделки.

Какой маршрут для вывоза украинского зерна более выгодный

Предлагаемые маршруты для вывоза украинского зерна не могут быть альтернативой, потому что везти его придется значительно дальше, с гораздо большими затратами, заявил NEWS.ru глава аналитического бюро СОНАР-2050 Иван Лизан.

«Значительно сложнее грузовиком ввозить зерно на железнодорожную станцию, потом перегружать вагоны, затем в этих вагонах вывозить куда-то. Не стоит забывать, что по ходу дела нужно еще менять тележки и проходить границу. По подсчетам, только логистика обойдется в $120–150 за тонну. О чем идет речь, если все зерно, которое Россия продала Египту, стоило всего $250 за тонну? Такой маршрут бессмысленный», — говорит Лизан.

Политолог также отметил, что перевозка зерна через Румынию — настоящая проблема. По его словам, мощность местных портов, которая рассчитана на 25 млн тонн, работает на их зерно и продукцию из других стран ЕС. При этом Украина в прошлом году вывезла 46 млн тонн зерновых и масличных, только по морю — 32,8 млн тонн по зерновой сделке.

Фото: shutterstock.com Украинские СМИ сообщили о взрывах в портах Измаил и Рени в Одесской области

«До Прибалтики везти далеко. Литва в период с 2020 по 2022 год потеряла около 10 млн тонн грузов из Белоруссии. Они занимались перевалкой калийных удобрений. Вот они захотели за счёт Украины вернуть себе этот выпавший экспорт. Но если ЕС не предоставит скидок на перевалку этого зерна, то зерно туда точно не пойдет», — отметил Лизан.

Политолог считает, что решение проблемы — вывести из оборота 10–15% посевных площадей на Украине, то есть сократить зерновые и переключаться на другие культуры.

Через какую еще соседнюю страну можно вывезти зерно с Украины

Значительно легче и ближе перевозить украинское зерно через территорию Белоруссии, отметил в беседе с NEWS.ru доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. По его словам, в таком случае все бы понимали, что зерновая сделка реализуется в надлежащем виде.

«Почему нет? Перевозка украинского зерна через Белоруссию теоретически была бы значимой и для Украины. Россия совершенно не заинтересована в банкротстве украинских фермеров, ведь конфликт идет не с украинским народом. Белоруссия могла бы гарантировать, чтобы зерновая сделка выполнялась в надлежащем виде и под маской гуманитарной помощи не доставлялось ничего другого. Против такого варианта Москва не имела бы ничего против», — считает Коктыш.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко уже предлагал генсеку ООН Антониу Гутерришу вывозить украинское зерно через Белоруссию. Пока члены организации обдумывают предложение белорусского лидера.

Коктыш считает, что западные страны будут возражать против такого варианта, так как хотят продолжить поставлять вооружение Киеву.

Для Украины это принципиальный политический вопрос, поэтому ее власти никогда не согласятся экспортировать зерно через Белоруссию, соглашается бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Фото: president.gov.by Лукашенко выступил против разрыва отношений с «высокотехнологичным» Западом

«Зерно через Белоруссию никогда не экспортировалось. Да к тому же есть множество других маршрутов. Скорее всего, румынские порты наиболее подходящие для экспорта продукции», — заявил Азаров NEWS.ru.

Как Россия может заместить Украину на рынке зерна

После прекращения действия зерновой сделки Москва сообщила, что будет проверять все суда, идущие по Черному морю в украинские порты и обратно, считая их потенциальными перевозчиками военных грузов.

Инцидент с сухогрузом «Сукра Окан», который произошел во вторые выходные августа, показал, что эти заявления не были пустыми. Российские боевые корабли начали проверку судов, которые нарушают режим. Так, патрульный корабль Черноморского флота «Василий Быков» открыл предупредительный огонь, поскольку сухогруз проигнорировал требования об остановке. После проверки судно «Сукра Окан» отпустили.

Тем временем российские экспортеры предлагают альтернативу потребителям, оставшимся без украинского зерна. В среду посол РФ в Турции Алексей Ерхов рассказал, что уже в ближайшие месяцы несколько африканских государств получат по 25–50 тысяч тонн зерна. Это будет сделано безвозмездно. Также Россия готова бесплатно передать партнерам минеральные удобрения.

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