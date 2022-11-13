Украина и США намерены построить малый модульный реактор

Фото: Global Look Press

Украина и США в рамках совместного проекта намерены построить на украинской территории малый модульный реактор, сообщила 31 ноября посол Киева в Вашингтоне Оксана Маркарова на своей странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). Малые модульные реакторы примечательны меньшими размерами и мощностью, нежели устанавливаемые на АЭС. Они могут быть возведены в труднодоступных местах, где невозможно построить крупные атомные станции.

Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора, — написала она в соцсети.

Маркарова подчеркнула, что участниками пилотного проекта являются международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинский «Энергоатом», Совет национальной безопасности и обороны Украины и украинский Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности. Партнерами проекта являются частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.

Ранее бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что стратегия президента США Джо Байдена в отношении Украины может привести к ядерной войне. По его мнению, Вашингтону следует переосмыслить свою политику по украинскому конфликту ради предотвращения катастрофы.