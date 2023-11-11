Киев и МВФ достигли договоренностей по новому траншу в $900 млн

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Международный валютный фонд (МВФ) и украинские власти достигли предварительных договоренностей в рамках второго обзора экономики страны, сообщает пресс-служба МВФ. Там отметили, что после их окончательного утверждения Киев получит очередной транш в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования (EFF).

Большинство структурных контрольных показателей также были достигнуты, что открывает путь для рассмотрения Советом исполнительных директоров [МВФ] возможности выделить транш в размере около $900 млн, — подчеркнули авторы документа.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Киев получил очередной транш макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере €1,5 млрд. По словам премьера, за последний год ЕС передал Киеву уже €15 млрд. В настоящее время украинские дипломаты ведут переговоры с европейскими коллегами по запуску программы Ukraine Facility, общий объем которой составляет €50 млрд.

До этого сообщалось, что государственный долг Украины составляет $140 млрд и к концу 2023 года может вырасти до рекордных $173 млрд. По уточнению бывшего премьер-министра страны Николая Азарова, на данный момент Киев занят сокращением невоенных расходов государственного бюджета.