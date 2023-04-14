Киев и Лондон переругались из-за музыкантов The Guardian: Киев и Лондон поругались из-за скандала с визами для украинских музыкантов

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Обозреватель Хелен Пидд в статье для The Guardian написала, что между Украиной и Великобританией произошел скандал из-за отказа в выдаче британских виз музыкантам украинского государственного оркестра. Отмечается, что артисты должны были начать свое турне по Соединенному Королевству 1 апреля, но из-за отказа в своевременном получении документов, турне пришлось отменить. Директор тура Як Бизиль раскритиковал британцев и призвал найти виновных и наказать их.

Лица, ответственные за недопуск артистов и представителей культуры в Великобританию, должны быть названы и привлечены к ответственности. Группы, музыканты и оркестры больше не отправятся в Великобританию из-за риска не въехать в страну, — сказал Бизиль.

Пидд добавила, что музыкантов попросили заплатить €15 тысяч за экстренную визу.

Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что глава российского МИД Сергей Лавров и сопровождающие его лица до сих пор не получили визы для участия в Совбезе ООН в конце месяца. Он добавил, что вопрос о выдаче документов представителям России находится на стадии межведомственного согласования. Дипломат отметил, что американский Госдеп заранее предупредил участников российской делегации о предстоящем «холодном приеме Лаврова в США».