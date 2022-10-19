Киев готовит зачистки на территориях, которые планирует занять

Фото: Markiian Lyseikoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинское МВД сформировало отряды полиции для зачистки и фильтрации на территориях, которые планирует занять Киев. Сборы уже начались, обучение идет по методичкам и стандартам армии США на основе опыта в Ираке и Афганистане, пишет РИА Новости.

По информации, полученной от источника в ВСУ, военно-политическое руководство Украины готовится к восстановлению контроля над утерянными территориями. Подготовка полицейских к фильтрации и зачистке территорий ведется по стандартам армии США с использованием методических материалов, составленных американскими военными, — приводит агентство слова неназванного собеседника из российских силовых структур.

Он добавил, что формирование сводных отрядов уже завершено и началась их подготовка. Полицейских обучают борьбе в диверсионно-разведывательными группами, подпольем, проведению фильтрационных мероприятий. Для этого в части, где ведется подготовка, направлены методические пособия, созданные инструкторами армии США в виде слайдов презентации.

На слайдах указаны имена инструкторов, в верхней части изображены флаги США и Украины, на страницах нанесена надпись «Бесстрашный гвардеец», а также слоган «Сильная армия, сильная Европа». В нижних углах слайдов указано «Армия США, Европа».

В качестве иллюстраций использованы фото, сделанные американскими военными на территории Ирака и Афганистана. Всего российской стороне были переданы 11 пособий на темы эвакуации раненых с поля боя, медицинская помощь во время боевых действий, противодействие беспилотникам, досмотр объекта, порядок действий после штурма, бой в населенном пункте и другие.

Пособия составлены в соответствии с требованиями армии США о порядке действий спецподразделений во время рейдов, обысков на оккупированных территориях, где местное население может оказать сопротивление.

Ранее заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что наступление ВСУ на Херсон может начаться в самое ближайшее время. Политик предупредил, что украинцев в Херсон никто не пустит, город сдавать не собираются.