Киев бросил и предал: что известно о задержании диверсанта СБУ в Белоруссии Подозреваемый в диверсии украинец Швец обвинил Киев в предательстве

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинец Николай Швец, обвиняемый в Белоруссии в диверсии против российского военного самолета А-50 на аэродроме под Минском в конце февраля, заявил, что Киев его бросил, а дипломаты не наняли ему адвоката. Какие подробности известны?

Что за диверсия произошла в Белоруссии

26 февраля 2023 года на аэродроме Мачулищи в Белоруссии была совершена попытка диверсии в отношении российского военного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50.

В марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании «террориста украинских спецслужб» и более 20 его пособников, причастных к диверсии в отношении российского самолета. По словам белорусского лидера, диверсанта готовили представители Службы безопасности Украины (СБУ), а белорусская оппозиция помогала задержанному скрываться в стране. Лукашенко также сообщал, что атака была осуществлена с помощью дронов, во время операции диверсант использовал высокие технологии.

Белорусское оппозиционное движение BYPOL заявляло, что в результате атаки на аэродром под Минском 26 февраля самолет якобы получил повреждения. В Белоруссии в качестве опровержения показали кадры с исправным А-50 в эфире государственного канала, позже снимки самолета без видимых повреждений опубликовало Минобороны республики.

Что известно о Николае Швеце

Николай Швец после задержания признался, что он гражданин Украины (также у него есть российский паспорт) и работал на СБУ. Мужчина раскрыл, что при подготовке совершения диверсии использовались два беспилотника.

«Я работал с СБУ, город Киев», — говорил задержанный.

Швец также рассказал, что сначала он приехал по российскому паспорту из Украины в РФ, а уже оттуда отправился в Белоруссию. По словам задержанного, СБУ тренировала его в течение долгого времени.

«Тренировали меня на разных площадках, на аэродромах, в лесу. Достаточно много времени прошло», — рассказывал Швец.

Задержанный отметил, что перед выездом куратор СБУ назвал ему цель диверсии — самолет дальнего радиолокационного обнаружения, из-за которого, как пояснил подозреваемый, происходили «все объявлявшиеся на Украине воздушные тревоги».

Что Швец сказал про украинские власти

Николай Швец заявил, что украинские власти его «бросили и забыли». Также он сообщил, что дипломаты не помогли ему с поиском адвоката и не посетили его в СИЗО.

«Меня бросили, меня забыли, меня предали. Из посольства никто не пришел. Самое главное, что адвоката никто не нанял. Скорее всего, меня просто хотели использовать для выполнения второго задания, а затем вообще убить и провести „зачистку“», — прокомментировал Швец.

Кроме того, обвиняемый выразил сомнения относительно целесообразности самой операции против российского самолета, предположив, что она была проведена для создания «какой-то шумихи в новостях». Также Швец сообщил, что после выполнения им задания «эвакуации на территорию Украины просто не было».

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