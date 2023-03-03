Киев бросает солдат на оборудование позиций под артобстрелами «Антип»: Киев бросает солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами

Фото: МО Украины

Киевское командование не учитывает потери и бросает солдат на оборудование позиций даже под артобстрелами, заявил в интервью РИА Новости командир минометного расчета с позывным «Антип», который выполняет задачи на Кременском направлении в Донбассе. Он сообщил, что группа противника выехала на передний край, чтобы окопаться, но их засекли с беспилотника и уничтожили.

Спустя несколько часов они вернулись, чтобы забрать своих убитых и продолжить копать. Украинских солдат кидали на эту позицию с минимальным промежутком времени, несмотря на огонь. Несмотря на повторные артиллерийские налеты, противник продолжал копать.

Командир минометного расчета уточнил, что противник точно знает, что ответ будет, но все равно продолжает лезть, даже если несет потери.

Ситуация на Сватовском и Кременском направлениях в Донбассе обострилась осенью минувшего года, и украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

Ранее обстрелам со стороны ВСУ подверглись три населенных пункта в Курской области, также граничащей с Украиной. Глава региона Роман Старовойт сообщил, что в поселке Теткино в результате украинских ударов погиб один человек, еще один пострадал. Также зафиксировали прилеты в районе села Троицкое Кореневского района и окрестностях села Бегоща Рыльского района, обошлось без пострадавших.