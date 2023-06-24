«Кидают на убой»: Рогов о решениях ВСУ на запорожском участке фронта Рогов: в Запорожской области ВСУ экономят наемников и кидают украинцев на убой

Фото: Yevhen Lubimov / Keystone Press Agency / Global Look Press

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал ТАСС, что Киев на запорожском участке фронта кидает на убой украинцев. По его словам, украинское военное руководство не хочет задействовать наемников. Он при этом отметил, что наемники физически присутствуют в городе Запорожье и в Днепропетровске.

Если говорить о линии боевого соприкосновения, сейчас кидают на убой именно граждан Украины, а не иностранный легион. Да, они физически присутствуют в городе Запорожье и в Днепропетровске, но в атаку они не идут сейчас, — сказал Рогов.

По его словам, есть две версии того, почему ВСУ не бросают наемников в бой: либо их «экономят», либо они сами отказываются идти в бой, так как «не горят желанием погибать». Рогов добавил, что многие украинские мобилизованные военнослужащие хотя сдаться в плен, но не могут из-за заградотрядов.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что для усиления ВСУ на Купянском направлении Киев отправил много наемников. По его словам, в рядах украинских военных звучат французский и польский языки. Среди мобилизованных украинских военнослужащих панические настроения, добавил Ганчев, многие готовы сдаться в плен, но не знают как «из-за заградотрядов».