КГБ Белоруссии предотвратил теракт, направленный против российских военных

Комитет государственной безопасности Белоруссии предотвратил теракт, который был направлен против российских военных и техники. Отмечается, что террористический акт планировался в Мозырском районе, сообщили в Telegram-канале ATN.

Организаторы планировали его направить против российских военных и техники, которые дислоцируются на территории нашей страны, — сказано в сообщении.

Ранее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело о приготовлении к теракту против двоих граждан республики. Как сообщается на сайте ведомства, они планировали уничтожить военную технику России при её передвижении по территории Мозырского района и заготовили для этого зажигательные смеси.

По информации следствия, в ходе обысков в гаражах, квартирах и автомобилях фигурантов изъяты 10 «коктейлей Молотова», ингредиенты для изготовления зажигательной смеси, стеклянные бутылки, бейсбольные биты и пневматический пистолет. Мужчины проверяются на причастность к другим преступлениям.

Кроме того, в ходе спецоперации в России и Белоруссии были задержаны восемь участников интернет-сообщества в возрасте от 13 лет до 21 года, распространявших в Сети ложные сообщения с угрозами взрывов, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Подросткам грозит наказание до пяти лет лишения свободы.