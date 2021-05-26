КГБ Белоруссии: основатель NEXTA был боевиком в батальоне «Азов»

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Задержанный бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич воевал на территории Донбасса в составе батальона «Азов». Об этом сообщает БелТА со ссылкой на КГБ Белоруссии.

Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика-наёмника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона «Азов», связанных с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины, — рассказал журналистам глава белорусской спецслужбы Иван Тертель.

По его словам, полученный в составе этого батальона опыт Протасевич применял в отношении Белоруссии. Оппозиционер был организатором и координатором массовых беспорядков, а также руководил Telegram-каналом, который был признан в республике экстремистским.

Ранее основатель полка «Азов», бывший депутат Верховной рады Андрей Билецкий заявил изданию «Украинская правда», что Протасевич «действительно вместе с „Азовом“ и другими военными частями боролся против оккупации Украины» и был ранен в Широкино. Он добавил, что оружием Протасевича «был не автомат, а слово».

Белорусский лидер Александр Лукашенко, выступая в белорусском парламенте, заявил, что Протасевич убивал людей на Украине, он назвал блогера «подонком». По словам политика, на лайнере, летевшем в Вильнюс, находился террорист. Лукашенко заверил, что об этом факте было известно многим далеко за пределами республики.

Лайнер Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно приземлился в аэропорту Минска 23 мая. Причиной стала информация о бомбе, которая якобы находилась на борту. Эта информация не подтвердилась. Одним из пассажиров рейса был внесённый в список террористов белорусский гражданин Роман Протасевич. Его задержали. Вместе с ним находилась его девушка, россиянка София Сапега. Позже её арестовали на два месяца. Девушке может грозить до 12 лет тюрьмы.