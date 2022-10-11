КГБ Белоруссии: Киев хочет захватить райцентр республики с помощью боевиков

Председатель Комитета госбезопасности Белоруссии генерал-лейтенант Иван Тертель заявил в эфире телеканала «Беларусь 1», что Киев планирует захват одного из районных центров республики. Он добавил, что для этого на территории Украина была проведена подготовка от 100 до 300 боевиков. Глава ведомства также отметил, что западные страны планируют использовать тактическое ядерное оружие, поэтому на территории некоторых стран идет подготовка к его использованию,

Вооруженный захват райцентра на территории Беларуси как плацдарма для дальнейшего развития наступательной операции — для этого иностранными спецслужбами на территории Украины подготовлены от 100 до 300 боевиков, — поделился Тертель.

По его словам, иностранные инструктора готовят боевиков не только на Украине, но также в Польше и Литве.

Вашингтон не ищет конфликта с Россией и не собирается отправлять войска на Украину, заявил ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он добавил, что в США не хотят, чтобы данный конфликт перерос в ядерное измерение.

Представитель Белого дома также сообщил, что США не исключают никаких возможностей касательно поставок Украине оружия, в том числе тактических баллистических ракет большой дальности. При этом он добавил, что пока Вашингтону сообщить на этот счет нечего.