Еще одна африканская страна хочет запустить чартерные рейсы до России Посол Кении заявил о планах по запуску чартерных рейсов до России

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Власти Кении хотят запустить чартерные авиарейсы до России, заявил на полях международного форума «Северный Кавказ в фокусе международного сотрудничества России» в Железноводске посол республики в РФ Бенсон Огуту. По его словам, которые цитирует ТАСС, перелеты могут быть организованы до Северного Кавказа и других регионов России. Сейчас руководство Кении активно занимается этим вопросом.

Мы поддерживаем возможность обеспечения чартерных рейсов между двумя странами. <...> На данный момент это является одной из важнейших задач, которой я здесь занимаюсь. <...> Речь идет не только об авиаперелетах между Кенией и Северным Кавказом, а о России в целом, — сказал кенийский посол.

Ранее посол РФ в Анголе Владимир Тарасов заявил, что Россия ведет переговоры с руководством африканской республики об открытии прямого авиарейса между двумя странами. Он также отметил, что республика ввела безвизовый режим для российских туристов.

В МИД РФ изданию, в свою очередь, пояснили, что Москва ведет постоянную работу с государствами Африки, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки по отмене визовых ограничений и упрощению поездок.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия предложила полную отмену туристических виз Кувейту, Оману, Бахрейну, Саудовской Аравии и Малайзии. По его словам, российская сторона активно работает по вопросу расширения числа стран с безвизовым режимом для россиян.