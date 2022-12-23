Кения готова рассмотреть использование системы «Мир»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кения может начать использовать платежную систему «Мир» для торговли с Россией, передает РИА Новости со ссылкой на кенийского посла в РФ Бенсон Огуту. По его словам, Кения изучает все возможные альтернативы, чтобы сотрудничество двух стран продолжалось.

Я пока не могу этого утверждать, но мы должны рассматривать все способы. Так что, если российская сторона предложит обсудить вариант использования системы «Мир», мы его рассмотрим, — заявил посол.

Ранее РБК сообщал о том, что два крупных российских банка изучают перспективу установки POS-терминалов для приема карт платежной системы «Мир» в дружественных странах. Об этом рассказали два источника на рынке. По данным СМИ, одна из организаций намерена приступить к работе в Турции, вторая — там же и в ОАЭ.

Банки в Казахстане ранее получили разрешение от американского Управления по контролю за иностранными активами на использование карт российской платежной системы «Мир» внутри страны, сообщает Агентство республики по регулированию и развитию финансового рынка. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти операции будут находиться под особым контролем.

Ранее заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин сообщал, что российская сторона на переговорах с представителями ООН в Женеве обсуждала переподключение Россельхозбанка к международной платежной системе SWIFT и намерена добиваться решения по этому вопросу.