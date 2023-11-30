Кем был Киссинджер для России: надежный партнер или коварный враг

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Генри Киссинджер

На 101-м году жизни умер бывший госсекретарь США, лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер. На протяжении десятилетий политик определял внешнюю политику страны и консультировал американских президентов, включая действующего лидера Джо Байдена. Именно он стал олицетворением термина «реальная политика», которая допускала сделки с врагом ради сиюминутной выгоды. Кем Киссинджер был для России и работают ли его идеи в современном мире, разбирался NEWS.ru.

Что известно о смерти Киссинджера

О смерти Киссинджера стало известно утром в четверг (в США был вечер среды). В заявлении его личной консалтинговой компании отмечается, что политик скончался в своем доме в Коннектикуте. «У Киссинджера осталась жена Нэнси Магиннес Киссинджер, с которой они прожили почти 50 лет», — говорится в сообщении.

После печального известия видные политики США сочли нужным высказаться. Джордж Буш — младший сказал, что страна «потеряла один из самых надежных и самобытных голосов в международных делах». Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, сказал, что Киссинджер был «бесконечно щедр на мудрость, приобретенную в течение необыкновенной жизни».

Президент России Владимир Путин тоже выразил соболезнования Нэнси Киссинджер. «Ушел из жизни выдающийся дипломат, мудрый и дальновидный государственный деятель, на протяжении многих десятилетий пользовавшийся заслуженным авторитетом во всем мире», — говорится в телеграмме лидера РФ, опубликованной на сайте Кремля.

Фото: Ron Sachs/dpa/Global Look Press Генри Киссинджер с супругой Нэнси

Почему Киссинджера называли патриархом американской дипломатии

Киссинджер считается отцом «реальной политики» — государственного курса, при котором власти отказываются от идеологических или моральных соображений и исходят исключительно из своих интересов.

«У Америки нет постоянных друзей или врагов, только интересы», — такова знаменитая фраза экс-госсекретаря.

В последние годы многие современные американские консерваторы считали стремление Киссинджера договориться с Москвой «предательством», в частности, интересов стран Центральной Европы, ранее входивших в Варшавский договор. Его обвиняли в пренебрежении американскими ценностями.

Тем не менее в мире Киссинджера уважали. Госсекретарь стал лауреатом Нобелевской премии мира. Он и вьетнамский лидер Ле Дык Тхо разделили эту награду за секретные переговоры, которые в 1973 году, по сути, положили конец Вьетнамской войне.

Знаменитая «челночная дипломатия» Киссинджера после войны на Ближнем Востоке 1973 года помогла стабилизировать отношения Израиля с его арабскими соседями. Считалось, что он был единственным, кто досконально знал позиции обеих сторон. И каждой из них политик сообщал то, что идет на пользу их интересам.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Генри Киссинджер

Как Киссинджер влиял на отношения СССР и США

Киссинджер весьма умело проводил внешнюю политику США, добиваясь результатов там, где это возможно, вспоминает советский и российский дипломат, бывший заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе. Он отметил, что в результате политики разрядки, которую инициировал Киссинджер, Москва и Вашингтон заключили целый ряд соглашений об ограничении вооружений.

«Он не был сторонником откровенного конфликта СССР и США, всегда стремился избегать прямой конфронтации. С его подачи возникла целая система соглашений по ограничению ядерных вооружений. По-моему, это весьма положительные результаты, но не стоит забывать, что пост президента США тогда занимал Ричард Никсон, который и сам был экспертом во внешней политике, человеком аналитического ума. Киссинджер лишь исполнял волю руководителя государства, так что ему повезло», — сказал Орджоникидзе.

Важную роль сыграли и хорошие отношения госсекретаря с его советским коллегой — главой МИД СССР Андреем Громыко, которого также считали выдающимся дипломатом, отметил Орджоникидзе.

Фото: Benjamin E. «Gene» Forte/Consolidated News Photos/Global Look Press Андрей Громыко и Генри Киссинджер (в центре)

Работают ли идеи Киссинджера в современном мире

Киссинджер был блестящим ученым, написал много книг, был ярким представителем «школы реализма» в политике, но в современном мире его идеи практически не работают, так как в последние годы власти США практически не прислушивались к нему, в том числе и по поводу расширения НАТО, кризисов вокруг Украины и Ближнего Востока, заявил внук главы МИД СССР Андрея Громыко, директор Института Европы РАН Алексей Громыко.

«Киссинджер был сторонником „школы реализма“, но заокеанская дипломатия становилась все более идеологизированной, основанной на американских неолиберальных ценностях и способах их продвижения, в том числе силой», — заявил NEWS.ru Громыко.

Политолог сожалеет, что к экс-госсекретарю не прислушивались. Он уверен, что именно из-за этого проблемы в мире не решались, а усугублялись.

«В США больше нет деятелей калибра Киссинджера. Очень грустная ситуация», — отметил эксперт.

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press Генри Киссинджер

Как Киссинджер относился к украинскому кризису

Алексей Громыко рассказал, что Киссинджер поддерживал профессиональные и в чем-то личные отношения с его дедом, главой советского МИД. «Они неоднократно встречались, их переговоры играли большую роль в решении мировых проблем. Со временем у них даже сформировался своеобразный тандем», — рассказал Громыко.

Киссинджер неоднократно посещал и СССР, и современную Россию. Он более 10 раз встречался с Владимиром Путиным. Политик считал, что «к России нужно относиться как к важному элементу в новой системе глобального равновесия» и что «баланс между Россией и США укрепит стабильность в мире».

«Я поддерживаю основные интересы и положения американской политики. Но Россия — это великая страна с большой историей, и мне трудно представить международный порядок, в котором Россия не будет в числе крупных игроков», — говорил патриарх дипломатии в 2019 году.

В 2014 году экс-госсекретарь посоветовал властям Запада признать, что Украина для России «никогда не будет всего лишь одной из зарубежных стран», поскольку история этих двух государств «тесно переплетена». В октябре 2022 года, уже после начала СВО, Киссинджер назвал курс Соединенных Штатов на включение Украины в НАТО «немудрым». Впрочем, уже в январе этого года экс-дипломат изменил свое мнение. Он пришел к выводу, что Украина настолько укрепится в военном отношении, что Западу придется ее сдерживать и контролировать, а для этого понадобится членство этой республики в НАТО.

«До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда этот процесс достиг такого развития, идея нейтральной Украины уже не имеет смысла. В конце она должна получить гарантии от Альянса, в какой бы форме он их ни предоставил. Теперь вступление Украины в НАТО приемлемо», — говорил он участникам форума в Давосе.

Фото: kremlin.ru Генри Киссинджер и Владимир Путин

Как Киссинджер пришел в политику

Киссинджер родился в 1903 году в южной Германии в религиозной еврейской семье. В 1938 году, когда гитлеровский режим усилил гонения на евреев, семья бежала в США. Там молодой человек сменил имя Хайнц Альфред Киссингер на Генри Киссинджер. В 1940 году будущий политик поступил в колледж и, получив американское гражданство, через три года начал службу в американской армии. В 1944 году будущий дипломат был отправлен в составе 84-й пехотной дивизии на фронт в Европу. Киссинджер служил переводчиком, участвовал в боях и даже ходил в разведку во время Арденской битвы. За службу был награжден медалью «Бронзовая звезда».

В 1947 году он поступил в Гарвардский университет, где получил степень бакалавра политологии, а затем стал доктором наук. В 1954–1969 годах преподавал в этом учебном заведении. В это время и началась политическая карьера Киссинджера. Он стал консультантом по вопросам безопасности при президентах Дуайте Эйзенхауэре, Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне.

Киссинджер был повышен до поста советника по национальной безопасности, а затем стал государственным секретарем при президентах Ричарде Никсоне и Джеральде Форде — с января 1969 года по январь 1977 года. Он покинул пост в возрасте 53 лет и после этого четыре десятилетия проработал консультантом «по стратегическим отношениям» с правительствами по всему миру.

Фото: Benjamin E. «Gene» Forte - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Генри Киссинджер

Каким было последнее предупреждение Киссинджера

Незадолго до смерти, 11 октября, экс-дипломат дал интервью немецкому телеканалу Welt, в котором заявил: из-за войны Израиля с ХАМАС в опасности оказался весь международный порядок, в эту войну может втянуться весь арабский мир.

«Ближневосточный конфликт имеет повышенную опасность эскалации», — заявил Киссинджер. Он добавил, что многие западноевропейские города, такие как Берлин, допускают пропалестинские митинги. По его мнению, это означает, что Германия, его родина, напрасно приняла слишком много иностранцев, придерживающихся других ценностей.

«Было серьезной ошибкой впускать сюда так много людей совершенно разных культур, религий и концепций, потому что они создают группу давления внутри каждой страны, которая делает это», — посетовал Киссинджер.

Читайте также:

Добился разрядки с СССР, поднял Китай: каким был Генри Киссенджер

«Масштабная личность»: Карасин рассказал о личном общении с Киссинджером

«Ушла эпоха»: Косачев высказался о значении Киссинджера для мировой истории

Что сказал бы Громыко о конфликте РФ и США: интервью внука главы МИД СССР

Генри Киссинджер умер. Остались одни гопники и хулиганы