Кейт Миддлтон выпустила книгу-фотоальбом о борьбе с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/5cb0582a-8fb2-11eb-93a4-96000091f725_660.jpg Кейт Миддлтон Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон выпустила книгу-фотоальбом. Она посвящена борьбе с пандемией коронавирусной инфекции нового типа в Великобритании.

Труд называется Hold Still: a Portrait of Our Nation in 2020, что можно перевести как «Замрите: портрет нашей нации в 2020 году». В проекте приняла участие Национальная портретная галерея. В течение года жители королевства присылали свои снимки, сделанные во время первого национального локдауна, введённого из-за COVID-19. Жюри, куда вошла и сама герцогиня, выбрало 100 лучших фото из 31 тысячи, пишет Reuters. Книга должна появиться в продаже в начале мая.

Я хотела показать, как использовать силу фотографии, чтобы надолго запечатлеть пережитое нами: показать истории отдельных людей, задокументировать важные моменты для семей и сообществ, пока мы переживаем пандемию, — написала Кейт в предисловии.

Накануне герцога Кембриджского — принца Уильяма, супруга Кейт Миддлтон — признали самым сексуальным лысым мужчиной на Земле. Рейтинг составили представители одной из медицинских компаний на основе запросов в Сети. Эксперты выяснили, кого в статьях, блогах и комментариях в Интернете чаще остальных упоминали в сочетании со словами «лысый» и «сексуальный». Количество запросов в Сети про «лысого сексуального Уильяма» — 17,6 млн. Далее идут экс-профессиональный боксёр Майк Тайсон — 8,8 млн, актёр Джейсон Стейтем с 7,4 млн, музыкант Питбуль — 5,4 млн, баскетболист Майкл Джордан — 5,3 млн запросов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британский принц Гарри получил должность в американской компании BetterUp, обучающей навыкам карьерного роста. На новой работе принц будет заниматься стратегией продуктов, благотворительностью и лекциями о душевном здоровье. По информации издания, его освободили от управления персоналом и составления финансовых отчётов.