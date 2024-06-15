Кейт Миддлтон сообщила о желании отпраздновать день рождения короля Кейт Миддлтон: лечение от рака идет успешно и скоро я появлюсь на публике

Фото: Kensington Palace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кейт Миддлтон

Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская Кэтрин, сообщила в соцсети Х, что ее лечение от онкологического заболевания продвигается успешно. Она пообещала, что 15 июня впервые после госпитализации примет участие в праздновании дня рождения короля Великобритании Карла III в Лондоне. Миддлтон добавила, что каждый, кто проходит химиотерапию, знает, что бывают плохие и хорошие дни.

В плохие дни ощущаешь слабость, усталость и приходится давать отдых своему телу. В хорошие дни чувствуешь себя сильнее и хочется извлечь максимум из своего хорошего самочувствия, — написала Кейт на своей странице.

Она призналась, что с нетерпением ждет возможности посетить праздничный парад вместе с семьей. Кейт Миддлтон допустила, что этим летом примет участие еще в нескольких официальных мероприятиях. При этом она отметила, что лечение еще не окончено и продлится несколько месяцев.

Представитель Букингемского дворца заявил для прессы: «Его Величество рад, что принцесса сможет присутствовать на завтрашних мероприятиях, и с нетерпением ждет всех событий грядущего дня».

Кейт Миддлтон столкнулась с осложнениями на первом этапе химиотерапии в процессе борьбы с раком, рассказала ранее королевский эксперт Кэти Николл. При этом она не стала уточнять, о чем именно идет речь. Николл отметила, что, несмотря на трудности, Миддлтон «свернула в другую сторону» и идет на поправку. Кроме того, эксперт опровергла предположения, будто Кейт не сможет в будущем вернуться к своим королевским обязанностям.