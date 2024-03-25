Больная раком Кейт Миддлтон сбежала с семьей в неизвестном направлении Mirror: Кейт Миддлтон с семьей покинула замок

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Принц Уильям и Кейт Миддлтон и их дети

Герцогиня Кейт Миддлтон, супруга принца Уильяма, покинула роскошный дворец в Виндзоре и направляясь в неизвестном направлении вместе с семьей, пишет The Mirror. По предварительным данным, Кейт и Уильям вместе с детьми отправились на вертолете в свое поместье Анмер-Холл в Норфолке.

Там, по данным газеты, они планируют провести пасхальные каникулы.

22 марта стало известно, что Миддлтон перенесла хирургическое вмешательство, связанное с онкологическим заболеванием. Принцесса поделилась, что эта неожиданная новость стала большим ударом для ее семьи, и она отметила, что родные делают все возможное, чтобы помочь ей справиться с болезнью.

Король Великобритании, Карл III, заявил о своей гордости за принцессу Уэльскую, которая открыто рассказала о своем онкологическом заболевании.

24 марта в Кенсингтонском дворце сообщили, что Миддлтон и ее супруг тронуты поддержкой общественности. Там отметили, что супруги получили сообщения с добрыми словами не только от жителей Великобритании, но и из других стран.