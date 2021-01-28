Кейт Миддлтон «измучило» домашнее обучение детей

https://static.news.ru/photo/fdaf718a-6202-11eb-b2c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: The Royal Family/Keystone Press Agency/Global Look Press

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон призналась, что измучена домашним обучением детей во время самоизоляции.

По её словам, у неё возникли те же проблемы, что у миллионов других родителей.

Нам пришлось стать учителями, лично меня разрывало на части в стараниях преуспеть во всём, а в конце дня я чувствовала себя истощённой, — поделилась герцогиня Кембриджская.

Она отметила, что в период пандемии родители были вынуждены взять на себя дополнительные роли, которые раньше принадлежали другим людям. Например, ей пришлось быть парикмахером для двух сыновей и дочери, которые «приходили в ужас» от того, как мама стрижёт волосы.

При этом Миддлтон заявила, что самой большой поддержкой для неё стал супруг, передаёт Sky News.

Ранее NEWS.ru писал, что Кенсингтонский дворец опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram видеозапись со всеми тремя детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На нём принцесса Шарлотта и принцы Луи и Джордж задают вопросы натуралисту Дэвиду Аттенборо о мире природы.