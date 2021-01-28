Кейт Миддлтон «измучило» домашнее обучение детей

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон призналась, что измучена домашним обучением детей во время самоизоляции.
По её словам, у неё возникли те же проблемы, что у миллионов других родителей.
Нам пришлось стать учителями, лично меня разрывало на части в стараниях преуспеть во всём, а в конце дня я чувствовала себя истощённой, — поделилась герцогиня Кембриджская.
Она отметила, что в период пандемии родители были вынуждены взять на себя дополнительные роли, которые раньше принадлежали другим людям. Например, ей пришлось быть парикмахером для двух сыновей и дочери, которые «приходили в ужас» от того, как мама стрижёт волосы.
При этом Миддлтон заявила, что самой большой поддержкой для неё стал супруг,
Ранее NEWS.ru писал, что Кенсингтонский дворец опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Instagram видеозапись со всеми тремя детьми принца Уильяма и Кейт Миддлтон. На нём принцесса Шарлотта и принцы Луи и Джордж задают вопросы натуралисту Дэвиду Аттенборо о мире природы.