Казнь британца может поставить крест на ядерной сделке Ирана Лондон может отказаться от поддержки иранской ядерной сделки после казни британца

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Великобритания может прекратить поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) после того, как власти этой страны казнили Алирезу Акбари, имевшего двойное — иранское и британское — гражданство. Об этом пишет газета The Sunday Telegraph со ссылкой на осведомленные источники в правительстве Соединенного Королевства.

По словам собеседников издания, занимаемая королевством позиция в настоящее время пересматривается, поскольку ситуация также значительно изменилась в сравнении с 2005 годом, когда начались переговоры с Ираном, ставшие основой ядерной сделки. Причиной изменения подходов стали «действия иранского режима».

Отмечается, что казнь Акбари и ряда других участников уличных протестов в Иране усилила напряженность между Тегераном и странами Запада. Лондон ввел санкции в отношении генпрокурора страны Мохаммада Джафара Монтазери и временно отозвал своего посла для консультаций. В канцелярии премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит отметили, что рассматривают «все варианты» дальнейших действий.

14 января стало известно, что в Иране казнили через повешение бывшего заместителя министра обороны страны Алирезу Акбари. Он был обвинен в коррупции, а также в шпионаже в пользу Великобритании. Авторы уточняют, что у Акбари было двойное ирано-британское гражданство. Акбари занимал пост замглавы Минобороны Ирана с 2000 по 2008 год. Незадолго до казни он сообщал о жестоких пытках в тюрьме. По его словам, его заставляли признаться в преступлениях, которые он не совершал.