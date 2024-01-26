«Каждый второй россиянин»: раскрыта беседа Клинтона и Валенсы о Жириновском Валенса: каждый второй россиянин похож на Жириновского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Жириновский

Каждый второй россиянин похож на Владимира Жириновского, заявил в 1994 году бывший президент Польши Лех Валенса в ходе беседы с тогдашним американским лидером Биллом Клинтоном. Эту фразу он сказал, когда политики обсуждали экс-главу РФ Бориса Ельцина. Тогда же Валенса добавил, что «история не на его стороне». Данные рассекретил Национальный архив безопасности США.

Я знаю, что вам нравится Ельцин, но история не на его стороне. Каждый второй россиянин похож на Жириновского, — заявил Валенса.

Согласно опубликованной информации, позднее в диалоге Клинтона и Ельцина американский лидер рассказал о фразе Валенсы. Он также сообщил, что польский президент скептически относится к участию Москвы в программе НАТО «Партнерство ради мира».

Ранее также сообщалось о рассекречивании разговора Клинтона и экс-президента Украины Леонида Кравчука. В 1994 году он заверил американского лидера, что в стране не так уж много националистов. При этом политик сообщил, что люди с соответствующими убеждениями готовы на «немыслимые поступки». В ходе беседы он также рассказал ему о красивых украинских девушках и гостеприимстве народа.