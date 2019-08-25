https://static.news.ru/photo/3bda1aa4-c71e-11e9-9ff9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Явка избирателей на выборах президента Абхазии по состоянию на 12:00 мск составила чуть более 19%. Всего в республике работают 152 избирательных участка.

На данный момент явка составляет 19,27%, — сообщила пресс-секретарь центральной избирательной комиссии республики Елена Лабахуа.

В президентской гонке участвуют девять кандидатов, в том числе действующий глава государства Рауль Хаджимба. Выборы будут считаться состоявшимися при явке более 50% избирателей. Победителем станет кандидат, который получит более половины голосов.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с абхазским коллегой Раулем Хаджимбой выразил надежду, что выборы пройдут в соответствии с демократическими принципами, что приведёт в дальнейшем к стабилизации ситуации в стране. Хаджимба в свою очередь заявил, что совместные с Россией проекты помогают республике экономически развиваться, писал News.ru.