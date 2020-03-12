https://static.news.ru/photo/83133c28-645f-11ea-8218-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

ЮНЕСКО призвала не лишать детей права на образование в связи с карантинными мерами по предотвращению распространения коронавируса.

Согласно данным организации, всего менее месяца назад Китай был единственной страной, где закрыли школы. Сейчас его примеру последовали 29 стран.

Сегодня по всему миру возможности ходить в школу лишён каждый пятый школьник — 369 млн детей и подростков, — сообщили в Роспотребнадзоре, ссылаясь на материалы ЮНЕСКО.

По словам гендиректора организации Одри Азуле, временное закрытие образовательных учреждений не повод для нарушения прав детей на образование.

Она отметила, что сейчас ЮНЕСКО работает со странами над поиском высокотехнологичных, низкотехнологичных и нетехнологичных решений, которые позволят обеспечить непрерывность обучения.

Ранее NEWS.ru писал, что ВОЗ призвала страны не прекращать меры по сдерживанию коронавируса, в противном случае они могут столкнуться с более масштабными проблемами. При своевременных усилиях COVID-19 возможно сдержать, считают в организации.