Каждому десятому европейцу предрекли заболевание COVID-19 к концу недели

Каждый 10-й житель Европы будет инфицирован коронавирусом к концу этой недели. Такой прогноз сделал директор регионального подразделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, сообщает ТАСС. Он заявил, что его слова подтверждены лабораторными исследованиями.

В прошлом месяце мы предупредили, что к началу 2022 года могут быть потеряны ещё полмиллиона жизней, если мы не примем срочных мер, — сказал Клюге.

По словам директора, число смертей от коронавируса достигло 4100 в день, что в два раза больше в сравнении с показателями сентября. Клюге уточнил, что рост заболеваемости COVID-19 наблюдается у всех возрастных групп, в особенности у детей в возрасте от пяти до 14 лет.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендовали не применять при лечении пациентов с коронавирусом переливание плазмы крови уже переболевших людей. По их словам, несмотря на то что на этот метод возлагались надежды, данные говорят о том, что он не увеличивает шансы на выживание больных и не снижает потребность в искусственной вентиляции лёгких. Эксперты также отмечают, что эти рекомендации относятся ко всем больным независимо от тяжести их заболевания.