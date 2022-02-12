Казахстанские векторы: страна не отдаляется от России, озираясь на Китай

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев совершил двухдневный визит в Россию. После переговоров с президентом Владимиром Путиным и встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным он отбыл в Казань. Если в Кремле президенты обсуждали стратегию дальнейшего развития союзнических отношений, международную безопасность, то в Татарстане Токаева интересовало конкретное сотрудничество Казахстана с такими крупными промышленными предприятиями, как КамАЗ и «Танеко». Эксперты считают, что рабочая поездка Токаева в Москву и Казань продиктована экономическими вопросами и чувством благодарности за помощь во время январских беспорядков. Но при этом многие обратили внимание, что в качестве полновластного лидера страны Токаев приехал в Москву уже после посещения Пекина, даже несмотря на то, что оно было связано с открытием Олимпиады. О казахстанских внешнеполитических приоритетах — в материале NEWS.ru.

Прагматичный взгляд Поднебесной на соседнюю страну

Россия и Китай — два стратегических партнёра Казахстана. По размеру двустороннего товарооборота (экспорт плюс импорт) для Казахстана на первом месте остаётся Россия. По данным статистики ООН, торговый оборот двух стран составляет $18,2 млрд, это почти пятая часть совокупного товарооборота Казахстана со всем миром. На втором месте — Китай ($15,3 млрд — 18%). Но в экспорте Казахстана уже уверенно лидирует Поднебесная. Даже в 2020 году, когда пандемия парализовала экономики многих стран, экспорт составил $9 млрд, что оказалось больше на 12,5%, чем в 2019 году. Последние данные статистики в Казахстане приведены за 10 месяцев прошлого года. Согласно им, в Китай было продано товаров на $8,1 млрд, и главным образом это газ, нефть и медь. Экспорт в Россию гораздо меньше — на $4,9 млрд.

За годы независимости доля Китая в экономике Казахстана только растёт, притом что российская — не уменьшается, отметил в беседе с NEWS.ru казахстанский политик и журналист Ермурат Бапи.

Нефтяные и газовые месторождения Актюбинской и Мангистауской областей уже активно осваиваются китайскими компаниями. Например, такое крупнейшее в стране предприятие, как «Мангистаумунайгаз», на 80% принадлежит китайцам. А некоторые нефтегазодобывающие компании в Актюбинской области уже полностью принадлежат Китаю. При этом они привозят даже своих рабочих, местных жителей берут на низкооплачиваемые должности, что порождает в стране большое социальное напряжение, — заявил казахстанский собеседник.

Ермурат Бапи facebook.com/ermurat.bapi

По словам Бапи, почти все эти соглашения были заключены при президенте Назарбаеве. Когда его сменил на этом посту Токаев, китайская доля в экономике страны в целом стала снижаться. Но соглашения с Пекином никто отменять не намерен, более того, в прошлом году, по словам Бапи, Поднебесная стала откровенно давить на власти Казахстана из-за участившихся антикитайских акций протеста. Они на самом деле регулярно вспыхивают уже с 2014 года в казахстанских городах Жанаозен, Нур-Султан, Актоб и Шымкент. Именно тогда стало известно о строительстве в этих городах 55 китайских заводов — здесь уверены, что китайцы хотят перенести в Казахстан опасные производства.

В прошлом году антикитайские настроения только усилились. У консульства Китая в Алма-Ате 45 дней продолжались протесты наших соотечественников. К тому же долг Казахстана, по официальным данным, составляет около $20 млрд (по другим данным — около $10 млрд). Вот Пекин и ответил нам — в прошлом году были закрыты все таможенные пункты на границе. Наши продовольственные и промтоварные рынки стали пустеть, а ведь почти 90% товаров на них китайского производства. Договорились об открытии границ только в конце прошлого года, — рассказал казахстанский политик и журналист.

В восточных областях Казахстана антикитайские протесты, которые тоже регулярно вспыхивают на протяжении ряда лет, породил земельный вопрос. Общественные активисты утверждают, что несколько лет назад китайцам переданы большие площади земли в аренду на 49 лет, после чего местные жители лишились наделов и пастбищ, рассказал NEWS.ru глава Общественного фонда Liberty Галым Агелеуов.

В каждой области уже работают около четырёх-пяти китайских предприятий — в аграрном секторе, в строительстве и в других сферах. Часто они маскируются под СП, но это уже коррупционные схемы. Жители Казахстана в своём большинстве воспринимают китайцев враждебно, поскольку страдают от их аппетитов, — утверждает политолог.

Агелеуов назвал сложившуюся ситуацию последствиями авторитаризма — отношения между странами сложились сугубо экономические при полном игнорировании прав человека, что может привести к маргинализации этих отношений и к конфликтам.

Галым Агелеуов facebook.com/galym.ageleuov

Казахстанская многовекторность с упором на Россию

Касым-Жомарт Токаев на встрече с Владимиром Путиным подчеркнул , что «обе страны — соседи от Бога». Между Россией и Казахстаном самая длинная сухопутная граница в мире — 7600 км. По итогам переговоров в Кремле были подписаны документы в сфере образования, транспорта, цифровизации, космоса и подготовки специалистов в атомной энергетике. Токаев поблагодарил Путина за поддержку, отметив, что Россия и Казахстан добьются желаемых результатов на пути стратегического взаимодействия.

Россия — наш ключевой союзник в силу исторических отношений и глубоких взаимовыгодных современных связей, подчеркнул в беседе с NEWS.ru директор казахстанского Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.

Что касается внешней политики Казахстана — она многовекторна, подчинена принципу экономического прагматизма. Страна открыта для всех, кто готов прийти с деньгами и технологиями. Это наши национальные интересы. Кого они не устраивают, те начинают рассуждать о том, что Казахстан уходит куда-то от России, — сказал казахстанский политолог.

Утверждения отдельных экспертов и журналистов о развороте Казахстана в сторону Китая в ущерб России он назвал безосновательными и бессмысленными.

Казахстанско-китайские отношения сами по себе уже не смогут зайти далеко, убеждён старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Игорь Денисов. В беседе с NEWS.ru он назвал причины их сдерживания.

Эти отношения, конечно, имеют внутреннюю динамику, но у них есть серьёзные ограничители: позиция западных стран, которую Казахстан учитывает, позиция Турции, тоже присутствующая здесь, и позиция России. Да и сам Казахстан вряд ли так уж хочет сближаться с Китаем, который остаётся только частью его многовекторности, — полагает собеседник интернет-издания.

Политические и экономические связи полноценно устанавливаются, как правило, между странами, в которых есть интерес и уважение друг к другу. Люди не могут сотрудничать между собой при полном отсутствии взаимопонимания. Казахстанцы ментально близки всем жителям постсоветского пространства, и особенно россиянам. Но они не могут сказать то же самое в отношении китайцев, тем более что власти этих двух стран не собираются сближаться культурно, ведя разговор только об экономике.