Казахстанская Qazaq Air объявила о возобновлении полётов в Россию

Казахстанский авиаперевозчик Qazaq Air объявил о возобновлении полётов в Россию с 13 марта. Рейсы были отменены днём ранее из-за непредоставления страхового покрытия в воздушном пространстве РФ. О возобновлении полётов говорится на сайте компании.

Авиакомпания Qazaq Air уведомляет, что все запланированные рейсы в Россию будут восстановлены с 13 марта и доступны для бронирования билетов через веб-сайт www.flyqazaq.com, — сказано в сообщении.

Перевозчик добавляет, что Qazaq Air соблюдает «все требования» по обеспечению безопасности полётов в соответствии со своими и международными стандартами.

Накануне авиакомпания отменила рейс в Новосибирск. Это уже вторая казахстанская компания, которая заявляет о приостановке рейсов в Россию.

Ранее авиакомпания Air Astana сообщила, что приостанавливает полеты в Россию и над её территорией. Причиной названо прекращение страхового покрытия коммерческих полётов, которое наступило после санкций ЕС в отношении Москвы.